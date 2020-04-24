Bodrumlular 23 Nisan'ı balkon ve kapı önlerinde kutladı

<br>Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Bodrumlular da evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı okudu.<br>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum'un Çarşı, Turgutreis, Bitez, Konacık, OrtakentYahşi, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlara ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile İstiklal Marşı'nı okuyan bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle aralarına çıkarak bayramı kutladı. Balkonlar Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelerin 23 Nisan'a özel süslendiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-04-23 23:51:58<br>

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