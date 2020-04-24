Şarkıcı Tan Taşcı, Bodrum'daki evinde izole oldu

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<br>Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla), (DHA)ŞARKICI Tan Taşçı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle günlerini Bodrum'da ailesinin yanında geçiriyor.<br>Şarkıcı Tan Taşcı, yaklaşık 2 aydır Bodrum'daki ailesinin yanında yaşıyor. Yeni şarkılar üzerinde çalışan Taşçı, geri kalan zamanını ise doğayla iç içe yoga yaparak geçiriyor. Bahçesindeki küçükbaş hayvanlarla ilgilenen şarkıcı, keçi yavrusunu kucağına alıp sevdi. Taşcı, "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi. O anların videosunu ise, sosyal medyadan paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-04-24 14:31:18<br>

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