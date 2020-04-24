(Görüntülü) Şarkıcı Tan Taşçı Bodrum'daki evinde izole oldu

Şarkıcı Tan Taşçı, karantina günlerini Bodrum'da yaşayan ailesiyle birlikte geçiriyor.<br>Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün Türkiye'de de etkili olmaya başlamasının ardından ünlü isimlerde karantina günlerini evlerine kapanarak geçirmeye başladı. Yaklaşık 2 ay önce Bodrum'a gelen şarkıcı Tan Taşçı da, süreci ailesinin yanında geçirmeyi tercih etti. Korona önlemlerini erkenden alan Taşçı, bu süreçte yeni şarkılar hazırlarken; kalan zamanlarını ise doğal hayata ve yogaya ayırdı. Bahçesindeki küçükbaş hayvanlarla vakit geçiren Taşçı, kendisini sevdirme konusunda inatlaşan keçi yavrusunu kucağına alıp severken "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi. O anların videosunu ise, sosyal medyadan paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-24 15:05:58<br>
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