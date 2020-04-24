(Görüntülü) Şarkıcı Tan Taşçı Bodrum'daki evinde izole oldu

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Şarkıcı Tan Taşçı, karantina günlerini Bodrum'da yaşayan ailesiyle birlikte geçiriyor.<br>Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün Türkiye'de de etkili olmaya başlamasının ardından ünlü isimlerde karantina günlerini evlerine kapanarak geçirmeye başladı. Yaklaşık 2 ay önce Bodrum'a gelen şarkıcı Tan Taşçı da, süreci ailesinin yanında geçirmeyi tercih etti. Korona önlemlerini erkenden alan Taşçı, bu süreçte yeni şarkılar hazırlarken; kalan zamanlarını ise doğal hayata ve yogaya ayırdı. Bahçesindeki küçükbaş hayvanlarla vakit geçiren Taşçı, kendisini sevdirme konusunda inatlaşan keçi yavrusunu kucağına alıp severken "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi. O anların videosunu ise, sosyal medyadan paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-24 15:05:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.