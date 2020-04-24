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400 kilo sebzeyi yardıma muhtaç ailelere bağışladı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seracılık yapan Ali İhsan Sarışlı, 200 kilo salatalık ile 200 kilo taze fasulyeyi yardıma muhtaç aileler için bağışladı.

400 kilo sebzeyi yardıma muhtaç ailelere bağışladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, seracılık yapan Ali İhsan Sarışlı, 200 kilo salatalık ile 200 kilo taze fasulyeyi yardıma muhtaç aileler için bağışladı.
İlçeye bağlı Karaçulha Mahallesi’nde çiftçilik yapan salatalık, fasulye gibi çeşitli sebzeler yetiştirip, Fethiye’de kurulan pazarlarda satış yapan Ali İhsan Sarışlı, Covid19 sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olması dolayısıyla yetiştirdiği sebzeleri yardıma muhtaç aileler için topladı. Seradan toplanan sebzeler Fethiye Belediyesi Zabıta ekipleri teslim eden Sarışlı, yardıma muhtaç ailelere teslim edilmek üzeri dağıtılmaya başladı.
Ali İhsan Sarışlı yaptığı açıklamada, “Bugün topladığımız mahsullerimi Belediyemiz aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere bağışladım. Covid19 sebebiyle halimiz kapalı. Salatalık ve fasulye de uzun yola dayanmıyor. Bu yüzden Alim Başkanımıza ulaşarak durumu anlattık. Alim Başkanımız da bizi yetkili kişilere yönlendirerek yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Muharrem Akalın da, “Karaçulha Mahallemizin çiftçilerinden Ali İhsan Sarışlı kardeşimizin yapmış olduğu sosyal yardım bizi çok sevindirdi. İhtiyacı olan kardeşlerimize afiyet olsun” ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Muharrem Dereboğaz ise, “Mahallemizde yaşayan Ali İhsan Sarışlı mahsullerini vatandaşlarımıza dağıtmak istedi. Biz de bu süreçte ona destek olduk. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca’ya ulaştık. Ali İhsan kardeşimi bu örnek davranışından dolayı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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