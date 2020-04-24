Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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<br>MARMARİS (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin 84 kilometre açığında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.16'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37.72 kilometre derinliğindeki deprem, Akdeniz'de Marmaris açıklarında gerçekleşti. Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem, kentte de hissedilmedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris MARMARİS (Muğla), DHA)<br>2020-04-24 16:48:05<br>

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