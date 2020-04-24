Domuz sürüsünün Marmaris sokaklarına indiği anlar kamerada

<br>MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklara, iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü indi. Marmaris sokaklarında gezen domuz sürüsü, vatandaş kamerasına yansıdı. <br>Marmaris'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi. <br>Öte yandan iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü, Marmaris sokaklarına indi. Domuz sürüsünün sokaklarda gezdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris MARMARİS (Muğla), (DHA)<br>2020-04-24 19:30:03<br>
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