Bodrum'a sessizlik çökünce yaban domuzları şehre indi Domuzların şehre inmesini engellemek için seferber oldular

Korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle Bodrum'da cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen yaban domuzları şehre inmeye başladı. Bodrum sokaklarına inene yaban domuzları vatandaşları korkutmaya başladı.

Gündüz vakti yaşadıkları ormanlardan Bodrum'a inen domuzların cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Sessizliği de fırsat bilen domuzlar sürüler halinde şehre inmeye başlayınca Bodrum Belediye ekipleri pazar yerlerindeki atık ürünleri toplayarak domuzları besledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına her gün bırakmaya başladı. Bir yandan Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele eden ekipler, bir yandan da aç kalan domuzların mahalle aralarına inmemeleri için çalışıyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına koyulan yemliklerin yanı sıra, yaban domuzlarının yoğun yaşadığı ve sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere, haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılmaya devam ediliyor.

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