Foseptik çukuruna düşen eşeği itfaiyeciler kurtardı

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<br>Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, foseptik çukuruna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Mumcular Mahallesi Kumköy'deki bir evin bahçesindeki foseptik çukuruna eşek düştü. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton kapağı kırarak, alanı genişletti. Ardından da eşek, iş makinesi ve bir vatandaşın yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN<br>2020-04-25 14:22:23<br>

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