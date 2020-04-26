Bodrum sahilleri sessizliğini koruyor

Korona virüs (Covid19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında binlerce turistin uğradığı Bodrum sahilleri sessizliğini korumaya devam ediyor.

Korona virüse karşı alınan önlemlere en çok uyan ilçelerden biri de Bodrum oldu. Sahillerde süren sessizlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla tamamen boşaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan günlerde de insanlar sokağa çıkmazken, birçok dükkan kepenk kapattı.

Dünyaca ünlü Kumbahçe sahili de sessizliğe gömüldü. Bodrum'un tüm sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Binlerce turistin uğradığı sahiller ise bomboş kaldı. Bodrum sokaklarında çok az sayıda insanın dışarıda olduğu görüldü. Polis ekipleri ise sahil şeritlerinden bir an olsun ayrılmıyor.

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