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(Görüntülü) Sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması

DHA

(Görüntülü) Sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 51 yıllık evli, 74 yaşındaki Tanyol Ergin ile 71 yaşındaki eşi Yüksel Ergin çiftine, Ankara'daki kızları pastalı sürpriz evlilik kutlaması yaptı. Ergin çifti, kızlarının Datça Belediyesi Zabıta ekibi aracılığıyla yaptığı sürpriz kutlama nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı.<br>Ankara'da yaşayan Ebru Ergin Aydın (47), koronavirüsün yayılmasının önlenmesi tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'evde kalan' Muğla'nın Datça ilçesindeki babası Tanyol Ergin ve annesi Yüksel Ergin'in 51'inci evlilik yıldönümü için sürpriz kutlama planladı.  Aydın, Datça Belediyesi ile irtibata geçip, durumu anlattı. Bunun üzerine Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri, Ergin çiftinin evine gidip, yanlarında götürdüğü pastanın mumlarını yakarak, zile bastı. Kapı açan Ergin çifti, pastalı sürprizi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekibinin getirdiği pastayı sosyal mesafeyi koruyarak alan Ergin Çifti, duygu dolu anlar yaşadı. Ergin çifti, kendilerini bu sürprizi yapan kızlarına ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-26 20:31:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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