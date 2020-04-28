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Tedavi edilen caretta caretta, denize bırakıldı

DHA

Tedavi edilen caretta caretta, denize bırakıldı

<br>Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, İztuzu kumsalında yaralı bulunduktan sona alınıp, tedavi uygulanan caretta caretta, denize salındı.<br>İztuzu kumsalı açıklarında bir süre önce deniz aracının çarpması sonucu kabuğundan yaralanan caretta caretta bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen caretta carettaya, tedavi uygulandı. 'Mustafa' ismi verilen, 9 yaşında olduğu sanılan caretta carettaya, yaklaşık 2 ay süren tedavi tamamlandı. Caretta caretta, İztuzu plajından denize salındı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kuruluşundan bugüne kadar merkeze 373 yaralı kaplumbağa geldi. Yaralı olarak gelen kaplumbağalardan 203'ü iyileştirerek, doğal ortamına bırakıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER <br>2020-04-28 15:10:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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