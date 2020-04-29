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Cennetten bir köşe; sığla ormanları

DHA

Cavit AKGÜNSüleyman İLTER/MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırlarındaki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Dünyaca ünlü sığla ağaçlarından çıkarılan ve kilosu yaklaşık bin liradan satılan yağ, mide ülserine karşı ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Resmi Gazete'de yer alan kararı ile Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı....

Cennetten bir köşe; sığla ormanları

<br>Cavit AKGÜNSüleyman İLTER/MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırlarındaki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Dünyaca ünlü sığla ağaçlarından çıkarılan ve kilosu yaklaşık bin liradan satılan yağ, mide ülserine karşı ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Resmi Gazete'de yer alan kararı ile Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Sığla ağacı ormanları kültür turizmi açısından yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hayranlık uyandırdığı yer olarak hafızalarda kalıyor. Öte yandan bilimsel adı 'Liquidambar Orientalis' olan sığla ağacından önce 'kızartılan' ardından 'ağlatılarak' elde edilen yağ, kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra antiseptik ve parazitlere karşı da etkisiyle biliniyor. Yağın mide yaralarına karşı da çok etkili olduğu söylenirken, sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Az miktarda Rodos Adası ve Çin'de bulunan ancak Türkiye'de bol miktarda Köyceğiz, Dalaman Ortaca, Marmaris ve Fethiye'de yetişen sığla ağacının yağı dünyaca ünlü markalı parfüm ile deodorantların yapımda kullanılıyor. Dalaman İlçe Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, "Bölgemizde bulunan sığla ormanlarının mutlak koruma altına alınması bizleri sevindi. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Biz bölge halkı olarak çok şanslıyız. Orman vasfının yanı sıra yağı tıbbi alanda da kullanılmaktadır. Sığla ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.<br>SIĞLA YAĞI NASIL ÜRETİLİYOR?<br>Sadece sulak alanlarda yetişen ve kökleri derine gitmeyip, yüzeysel ilerleyen sığla ağacına ilk işlem olarak kambiyum tabakasında, ağacın kabuğu sıyrılarak yara açılıyor. Buna 'kızartma işlemi' deniliyor. Havanın sıcaklığına göre 20-30 günlük bekleme sonunda kabuğu sıyrılan yere 'sur' adı verilen yeniden yaralama yapılarak bu yeni yerden 15-20 gün sonra yağ balsam olarak ağaçtan akmaya başlıyor. Bu akan yağ özel kaşık denilen aletle kazınarak kazıma işlemi gerçekleştiriliyor. Kazınan kabuklu yağ tabakası 'margun' adı verilen ve bele takılan heybeye toplanıp büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra preslerde sıkılarak yağ elde ediliyor. Depolarda biriken yağlar özel işlem görmek ve tam olarak yağı ayrıştırılmak için de fabrikalara gönderiliyor. Bir sene yağ veren ağaç, iki sene bekletildikten sonra tekrar yağ alınabiliyor.<br>NASIL KULLANILIYOR?<br>Sığla yağının tadı çam reçinesini andırıyor. Bu nedenle de bunu direkt yutmak çok zor. Piyasada 40 gramdan başlayıp 200 grama kadar değişik şekillerde satılan yağın bezelye tanesi kadar kaşık ucuyla alınıp, önceden ezilmiş leblebi tozuna bulanarak yutulması ve üzerine de az miktarda özellikle çam balı yenmesi tavsiye ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜNSüleyman İLTER <br>2020-04-29 08:03:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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