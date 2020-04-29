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Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu Herkes Marmaris'e tatile gelir Öztürk çifti üretmeye geldi

İHA

Türkiye'nin en güzel turizm ve tatil beldeleri arasında yer alan Marmaris, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzelliklerinin yanında verimli tarım arazileri ile de emeklililerin hayallerini süslemeye başladı. Türkiye'nin değişik şehirlerinde görev yapan Medihakerim Öztürk Çifti emekli olduktan sonra yerleştikleri Marmaris Çamlık Köyü'nde organik tarıma başladılar. Elektrikelektronik teknisyeni 21 yaşındaki oğulları Atacan Öztürk ile toprakla iç içe yeni bir hayata başlayan aile, bir yandan doğal ürünler üretirken diğer yandan da çevredeki çiftçilere de örnek oldular. Bahçelerinde...

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu Herkes Marmaris'e tatile gelir Öztürk çifti üretmeye geldi

Türkiye'nin en güzel turizm ve tatil beldeleri arasında yer alan Marmaris, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzelliklerinin yanında verimli tarım arazileri ile de emeklililerin hayallerini süslemeye başladı. Türkiye'nin değişik şehirlerinde görev yapan Medihakerim Öztürk Çifti emekli olduktan sonra yerleştikleri Marmaris Çamlık Köyü'nde organik tarıma başladılar. Elektrikelektronik teknisyeni 21 yaşındaki oğulları Atacan Öztürk ile toprakla iç içe yeni bir hayata başlayan aile, bir yandan doğal ürünler üretirken diğer yandan da çevredeki çiftçilere de örnek oldular. Bahçelerinde yetiştirdikleri çileklerin hasadını yapan Öztürk Ailesi, köyde toprakla iç içe yaşamanın çok ayrı bir keyif olduğunu belirttiler.
Marmaris'in sadece tatil yapanlar için değil yoğun geçen iş yaşamından sonra emeklilikte huzur içinde hem çalışıp hem yaşanılacak bir yer olduğunu belirten 68 yaşındaki Kerim Öztürk, "30 yıl ülkemizin değişik il ve ilçelerinde ziraat teknikerliği yaptım. Eşim de emekli ev ekonomisti. Emekli olunca aldığımız ikramiyelerle Çamlık köyünden 15 dönüm toprak satın alarak her mevsim yetişen meyveler yetiştirmeye başladık. 2005 yılından bu yana bahçemizi gözümüz gibi bakıyoruz" diyerek hem kendileri farklı farklı ürün yetiştirdiklerini hem de köydeki diğer çiftçilere de örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Bahçelerinin 2 dönümünü çilek üretimine ayırarak organik olarak yetiştirdikleri çileklerin hasadına başlayan Öztürk, Marmaris'in sadece tatil yapılan bir turizm beldesi değil aynı zamanda verimli topraklarında tarımsal üretimle insanların hem vaktini değerlendirip hem de hoşça zamanını değerlendirdiği bir şehir olduğunu söyledi.
Eşiyle birlikte emekli olduktan sonra Çamlık Köyü'nde bir yandan tarımsal üretim yaparken diğer yandan da köy halkı ile bilgi ve tecrübelerini paylaşan emekli ev ekonomisti Mediha Öztürk ise her meyveyi kuruttuğunu emekli olduktan sonra farklı bir hayata giriştiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.
Ailenin 21 yaşındaki elektrikelektronik teknisyeni oğulları Atacan Öztürk ise bahçelerindeki çalışmalar ve ürettiği ürünleri sosyal medya hesabından paylaştığını ve özellikle köy hayatından uzak şehirlerde yaşayanların imrendiğini belirterek elektrikelektronik teknisyeni olmasına rağmen tarım ile uğraşmayı tercih ettiğini söyledi.
İsteyenlerin bahçeden yiyeceği çileği kendi eliyle de toplayabildiğini belirten Kerim Öztürk, sipariş üzerine ürettikleri ürünleri tanıdıklarına da gönderdiklerini söyledi. Evde çilek yetiştirmenin de mümkün olduğunu kaydeden Öztürk, normal bir ailenin ihtiyacını 10 fide çileğin karşılayabileceğini belirterek "Evde çilek yetiştirmek isteyenler aldıkları fideleri normal bahçe toprağına dikip hayvan gübresi ile beslesinler. Üç günde bir su vererek 15 günde bu fidelerden meyve almak mümkün" diye konuştu

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