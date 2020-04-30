Muğla’da korkutan deprem

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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Muğla’da saat 13.09’da meydana gelen Ula Karabörtlen merkez üslü 4,4 şiddetindeki deprem korkuttu.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada yerin 3,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuz rapor gelmediğini açıkladı.

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