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Muğla'da yangın helikopterleri göreve başladı

İHA

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris'te göreve başladı.

Muğla'da yangın helikopterleri göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris’te göreve başladı.
Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla’da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı. Bu anlamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Beldibi’nde konuşlanacak olan Rus yapımı MI8 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.
Marmaris’teki görevi öncesi test uçuşu kapsamında su alma ve su atma işlemlerini gerçekleştiren Marmaris helikopter gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibariyle resmen göreve başlamış olacak.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yangın sezonunda görev yapacak diğer helikopterlerden Fethiye’de konuşlanacak helikopter 16 Mayıs’ta, Milas’ta konuşlanacak helikopter 1 Haziran’da ve Nazilli’de konuşlanacak helikopter ise 1 Temmuz’da göreve başlayacak.

Helikopter pilotu Murat Doğudan, yaptığı açıklamada; "Helikopterimiz Nisan'ın 28 inde Belarus'tan Marmaris'e geldi. 7 personelle beraber. Bugün ilk test uçuşumuzu yaptık kabulünü gerçekleştirdik. Ayın biri itibariyle de 1 Mayıs itibariyle resmi olarak görevine başlayacak. Helikopterimiz mi8 helikopteri. Yaklaşık 3 ton su kapasitesi olan bir yangın söndürme aparatı, ismi bambi diye geçiyor. Onu kullanıyoruz yangınlarda suyu atmak için. Yangınlarda biz burada gün doğumu gün batımı çalışıyoruz. İhbar geldiği zaman bizim 12 dakikada kalkışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yangın bölgesinde verilen koordinata göre en yakın ormanın yaptığı havuzlardan ya da göletlerden su alarak yangına müdahale diyoruz. Yangın ihbarı geldiği andan itibaren 5 tane personel helikopter başı yapar. Bu 5 personel 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 orman muhafaza memuru, birde uçuş mühendisinden oluşur. Herkesin kendine göre bir görevi vardır. Yangın süresince bu görevi icra eder” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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