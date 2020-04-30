CHP ilçe başkanından şaşkınlık yaratan yardım

<br>MUĞLA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'in mahalle bakkallarına borcu olanların veresiye defterini ödedikten sonra sosyal medya hesabında paylaşması şaşkınlık yarattı.<br>CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Yenimahalle ve Cami mahallerindeki bazı bakkalları ziyaret etti. Bir süre esnaflarla sohbet eden Başkan Demir, daha sonra veresiye defterindeki borçları ödedikten sonra bakkalların üzerine afiş astı. Afişlerde borçların CHP İlçe Örgütü tarafından ödendiği yazıldı.<br>Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:<br>"Yenimahalle ve Cami mahallesi sakinlerinin mahalle marketlerine olan borçlarını yardımseverler ve ilçe başkanlığımız tarafından ödedik. Söz verdiğimiz her şeyi alnımızın akıyla yerine getiriyoruz." Demir'in bu paylaşımı şaşkınlık yarattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)<br>2020-04-30 16:25:42<br>

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