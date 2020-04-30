Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

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<br>DEPREM ANI, MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA<br>Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, zincir marketin şubesinde hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden bazı müşteri ile market çalışanlarının panikle kaçıştığı ve raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer aldı. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı. Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Aykut KURT <br>2020-04-30 17:10:54<br>

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