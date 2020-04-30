İçmeler sahiline ölü caretta vurdu Marmaris Sitiler sahilinde vatandaşlar tarafından misina yutmuş ölü caretta caretta bulundu

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan bir caretta carette Marmaris Siteler Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, uzaktan sahilde hareketsiz duran caretta caretta gören vatandaşlar kaplumbağanın yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için sahile indi. Dalgaların sahile vurduğu deniz kaplumbağasının öldüğünü gören vatandaşlar caretta carettanın ağzında da misina fark etti. Balıkçılar tarafından denize bırakılan misinayı yutması sonucu caretta carettanın öldüğünü söyleyen vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.