Çaldıklarını bırakıp kaçtı

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Milas’ta, bir şantiyeden hırsızlık yapan şahıs, çaldığı malzemeleri bırakarak kaçtı.

Milas’ın Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden şirketine ait şantiyede hırsızlık olayı meydana geldi.

Plakasız beyaz renkli bir minibüsün şantiyeden hızla kaçtığını fark eden çalışanların durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri üzerine çalışma başlatıldı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan araştırmada hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen araç Milas Bodrum Karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede aracın sahibi tespit edildi. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılırken, şantiyeden çalınan malzemeler şirket yetkililerine teslim edildi.

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