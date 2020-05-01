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Dalyan’da ikamet yangını Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü

İHA

Ortaca Dalyan'da bir evde çıkan yangın sonucu evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Dalyan’da ikamet yangını Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü

Ortaca Dalyan'da bir evde çıkan yangın sonucu evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi kanal boyu sokakta Hasan Şentürk’e ait iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler alt katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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