Sörf tahtasıyla Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı

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<br>Tuba AYHAN/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden sörf tahtasıyla yüzerek, Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 1 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.<br>Sahil Güvenlik, dün saat 06.40 sıralarında Hüseyin Burnu açıklarında sörf tahtasıyla yüzen bir kişi olduğu ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, sörf tahtası ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Suriyeli, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-05-01 15:02:36<br>

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