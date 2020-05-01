Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı. <br>Küdür Yarımadası Yalıkavak Mahallesi'nde, sahilden 100 metre açığa bırakılan şamandıra halatlarına dolanan caretta caretta'nın hareketsiz kaldığını esnaf Hüseyin Poyraz fark etti. Poyraz durumu, hemen Akut ekibine bildirdi. Bölgeye gelen Akut ekibi, halatlara dolanan ve hareket edemeyen deniz kaplumbağasını uzun uğraş sonucu kurtardı. Sol yüzgecinden yaralandığı fark edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. DEKAMER'de tedaviye alınan careta caretta'nın, sol yüzgecinin bandajlandığı ve ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi.<br>DEKAMER yetkilileri, deniz kaplumbağasına tam zamanından müdahale edildiğini, aylar sürecek tedavinin ardından denize dönebileceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-05-01 18:11:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.