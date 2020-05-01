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Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)

DHA

TUTUKLANDI Muğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL 2020-05-01 19:20:22

Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Muğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-05-01 19:20:22<br>

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