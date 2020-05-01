Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Muğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-05-01 19:20:22<br>
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