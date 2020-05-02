Marmarisli deniz tutkunlarından 'evinizde kalın' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmarisli deniz tutkunlarından 'evinizde kalın' çağrısı

DHA

Marmarisli deniz tutkunlarından 'evinizde kalın' çağrısı

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağıyla, deniz tutkunları yat ve özel yapım yelkenlilerinde yaşamlarını izole sürdürüyor. Yatlarının günlük bakım ve temizliklerini yapan deniz tutkunları, zor günlerin atlatılması için herkesin evinde kalması çağrısında bulundu.<br>Marmaris'in doğa ile baş başa eşsiz koylarındaki dünyaca ünlü özel marinalarında Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde koronavirüs tedbirlerine uyarak, izole yaşamlarını sürdürüyor. 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle milyon dolarlık yat, gulet ve özel yapım yelkenlerinde izole yaşam süren deniz tutkunları, günlük rutin işlerini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkarak yatlarının günlük bakım ve temizlikleri ile ilgilenen denizciler, öğleden sonra tekne başlarında içeceklerini yudumlayarak eşsiz manzara eşliğinde dinleniyor. Marmaris ilçe merkezi ve kırsal Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Turgut ve Çamlı Mahallesi'nde bulunan 11 özel marinalarda yaklaşık 4 bin yat, gulet ile yelkeni bulunuyor. Çoğunluğu yabancı uyruklu kişilere ait özel yatlarda Türk denizciler bulunuyor.<br>İngiliz bir iş insanına ait 40 metrelik ve 20 milyon dolar değerindeki lüks yatta yardımcı kaptan Mustafa Sönmez (35), "Bu kötü dönemlerde mümkün olduğunca herkes evinde kalsın. Ekonomimiz ve sağlığımızın düzelmesi için herkes kurallara uyup evinde izole olmalı. Bu zorlukları hep birlikte atlatacağız" dedi. 20 metrelik motor yat sahibi İlker Dönmez (38), "Yatımda bir personelimle rutin bakım ve temizlik işlerini yapıyorum. Yasaklar boyunca ihtiyaçlarımızın karşılanması ile ilgili bir sorunumuz yok. Bu virüs salgını başladığından itibaren yatımda izole yaşam sürüyorum. Herkes elinden geldiğince zor günleri atlatmak için izole olsun" dedi. Lüks bir yatın motor ve elektronik uzmanı Ahmet Hamdi Güler (43) ise, "İzole hayat zor ama mecbur sağlığımız için kurallara uyuyor, yaşamı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yatta yaşamak zor değil ama virüs salgını biterse daha iyi olacağız, yaşama bakış açımız değişecek" dedi. Mavi tur için özel tasarlanmış 30 metrelik yelkenli sahibi Ethem Erden (29), "Minderleri yenileniyor, günlük bakımlarını yapıyoruz. Eşsiz bir doğa ve mavi bir deniz manzarası eşliğinde sosyal mesafeyi koruyarak, izole şekilde yaşıyoruz" dedi. 25 metrelik ahşap özel yatın sahibi Gökhan Demirci (39) ise, "Zaman geçirmek için balık tutuyorum. Bir ev gibi temizlik ve bakım yapıyoruz. Beraber kaldığımız arkadaşlarımızla sosyal mesafe koruyup, dışarıdan gelenleri maskesiz almıyoruz. Bir evde günlük ne yapılıyorsa yatlarda da aynısını yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-05-02 11:10:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde kalın' çağrısı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde “İşçilerimiz asla mağduriyet yaşamayacak”
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara ...
Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)
YEREL HABERLER Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)
Sakin kent şimdi daha da sakin Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı turistik Akyaka Mahallesi tam sessizliğe bürünürken, sahil, kadın azmağı ve sokaklar kedi ve köpekler ile kazlara kaldı
YEREL HABERLER Sakin kent şimdi daha da sakin Muğla’nın ‘Sakin Kent’ ...
(Görüntülü) Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan ...
(Görüntülü) Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan başkana 3 bin 150 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan başkana 3 bin 150 ...
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı: Bilgisayarından çıkanlar şaşırttı Operasyonda yakalanan 18 yaşındaki zanlının bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ve 10 bin adet mersis numarası çıktı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi ...
Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular
YEREL HABERLER Halatlara takılan carreta caretta için seferber ...
Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)
YEREL HABERLER Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı ...
Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı
YEREL HABERLER Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı ...
Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta ...
(Görüntülü) Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri atlatıyorum'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri ...
Ula'dan çalıp Milas'ta sattılar
YEREL HABERLER Ula'dan çalıp Milas'ta sattılar
Başkan Aras’tan 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Aras’tan 1 Mayıs kutlaması
(Görüntülü) Yasağa aldırmadan denize girdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağa aldırmadan denize girdiler
Belediye belgeli işletmelere covıd-19 akreditasyonu geliyor
YEREL HABERLER Belediye belgeli işletmelere covıd-19 akreditasyonu ...
Başkan Aras, işçilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Aras, işçilerin bayramını kutladı
Yasağa aldırmadan denize girdiler
YEREL HABERLER Yasağa aldırmadan denize girdiler
Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar
YEREL HABERLER Denize girenler polisi görünce apar topar kaçtılar
Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri atlatıyorum'
YEREL HABERLER Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri atlatıyorum'
Sörf tahtasıyla Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER Sörf tahtasıyla Yunanistan'a geçmek isterken ...
CHP Ortaca, kendi imkanları ile ürettiği maskeleri vatandaşa ulaştırıyor
YEREL HABERLER CHP Ortaca, kendi imkanları ile ürettiği maskeleri ...
Dalyan’da ikamet yangını Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Dalyan’da ikamet yangını Yangın diğer evlere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X