Bekçiler, aç kalan güvercinleri besledi

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<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde mahalle bekçileri, halk plajında aç ve susuz kalan güvercinleri fırından aldıkları ekmekle besledi.<br>Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında bulunan güvercinleri fırınlardan topladıkları ekmeklerle besledi. Kısıtlama kapsamında devriye görevi yürüten bekçiler, sokaklarda gördükleri aç kedi ve köpekler için duvar diplerine kuru mama bıraktı. Ardından Atatürk Caddesi'ndeki halk plajına giden bekçiler, güvercin sürülerine ekmek kırıntısı atarak, elleriyle besledi. Bekçiler ayrıca karınlarını doyuran güvercinlere, kap içinde su vererek ihtiyaçlarını giderdi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-05-02 12:11:58<br>

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