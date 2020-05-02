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Bu kez sıcak pidenin yanında maske ve dezenfektan dağıttılar

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçes'nde Ramazan ayında sıcak pide dağıtımına devam eden Türk Kızılayı Menteşe Şubesi, Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile birlikte bu kez vatandaşlara pidenin yanında maske ve dezenfektan da dağıttı.

Bu kez sıcak pidenin yanında maske ve dezenfektan dağıttılar

Muğla'nın Menteşe İlçes'nde Ramazan ayında sıcak pide dağıtımına devam eden Türk Kızılayı Menteşe Şubesi, Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile birlikte bu kez vatandaşlara pidenin yanında maske ve dezenfektan da dağıttı.
Menteşe Kızılay Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile birlikte Menteşe Camikebir Mahallesi'nde sokağa çıkamayan vatandaşlara sıcak pide, maske ve dezenfektan dağıttı. Camikebir Mahalle Muhtarı Kamuran Fidan'ın eşlik ettiği etkinlikte ekip kapı kapı gezerek mahalle halkının yüzünü güldürdü. Mahallede ihtiyaç sahibi bazı ailelere ise gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Çocuklara ise genel merkezin gönderdiği hediyeler ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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