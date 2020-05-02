Marmarisliler, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

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<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessizlik sürüyor.<br>Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de sessizlik sürdü. Ana cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kamu personelleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle birlikte belirlenen iş kollarındaki çalışanlar haricinde Marmarisliler, evlerinde izole olarak yasağa uydu. İlçe merkezinde polis ve bekçiler, denetimlerini sürdürdü. Normal zamanlarda dolup taşan sahil, plaj ve yürüyüş yolları da sessizliğe büründü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-05-02 13:32:27<br>

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