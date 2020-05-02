Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri sürüyor

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<br>Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki güvenlik güçlerinin koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.<br>Turizm cenneti Bodrum'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulan Bodrum'da, polis ve jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı. Turgutreis Mahallesi'nde jandarma ekipleri anonslarla halka kısıtlamayı hatırlattı. Polis ekipleri ise ana arter ve caddeleri kontrol etti. Sahil Güvenlik ekipleri de kıyı şeridinde devriye görevi yürütüp kontrollerini sağladı. Güvenlik güçlerinin denetimleri, havadan da görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-05-02 14:34:21<br>

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