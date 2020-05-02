Bodrum sessizliğe büründü

Yemen'de hükümet güçleri ile Arap koalisyonu güvenliğin sağlanması için Sokotra'yı teslim alıyor

"Bu işler hep kader..."

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Turizmin göz bebeği Bodrum’un dünyaca ünlü sahilleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlül sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri’ne en çok uyan yerlerden biri de Bodrum oldu. İlçede kimse sokağa çıkmazken, sokağa çıkma kısıtlamasında, Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddeler tamamen boş kaldı.

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