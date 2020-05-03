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Aş evinden 'düğün yemeği' lezzetinde yardım

İHA

Muğla'da Menteşe Belediyesi Aş Evi personeli tarafından Kovid19 salgını sürecinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye, Muğla düğünlerinin olmazsa olmazı yöresel lezzetlerin sunulduğu düğün yemekleri tadında yemek yardımı yapılıyor.

Aş evinden 'düğün yemeği' lezzetinde yardım

Muğla'da Menteşe Belediyesi Aş Evi personeli tarafından Kovid19 salgını sürecinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye, Muğla düğünlerinin olmazsa olmazı yöresel lezzetlerin sunulduğu düğün yemekleri tadında yemek yardımı yapılıyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün verdiği talimat doğrultusunda 2 aşçı, toplam 5 personel tarafından yapılan 3 çeşit yemek, kolluk kuvvetleri, 112 personeli, üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
25 yıldır Aş Evi'nde çalıştığını söyleyen Aşçı Hasan Keskin, "5 personelimizle her gün sabahın erken saatlerinde gelip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek çıkarıyoruz. Menteşe Belediyemizin korona virüs ile mücadele sürecinde belirlemiş olduğu ihtiyaç sahiplerine her gün 3 çeşit yemek veriliyor. Günlük 390 kişiye yemek gidiyor belediye personelimizle. Muğla'da düğünler öncesi hafta sonları düğün yemeklerimiz olur. Aş evimizde çıkarmış olduğumuz yemekler de aynı düğün yemekleri tadında ve lezzetinde. Muğla'mızın meşhur nohut yahnisi, keşkeği nasıl ünlüyse Muğla'mızda, aynı lezzette bu yemeklerimiz aşevinde çıkıyor" dedi.
Aşçı Hakan Solmaz ise, "Yıllardır düğün yemeği yapıyorum. Ege Bölgesi'nde, genelde Muğla'da düğün yemekleri meşhur olduğundan dolayı, biz de aynı tadı buradaki ihtiyaç sahiplerine, müşterilerimize sunuyoruz" diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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