Menteşe'de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Menteşe'de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

İHA

Menteşe'de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası

Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahellesi'nde Coşkun A. isimli şahıs, tapulu arazisinde bulunan konteynerin kiralanan bir vinç ile çalındığını iddia etti.
Menteşe Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Coşkun A. isimli şahıs yapı kayıt belgesi bulunan ve içinde konteyner olan tarlayı satın aldığını, 29 Nisan'da akşam 17:30 sıralarında Z.Z. isimli şahsın tarla içinde bulunan konteyneri kiraladığı vince yükleyerek çaldığını iddia etti.
Coşkun A., "Bunu çalan kişi buraya gelerek, 'üç yıl önce bu konteyner bizimdi' diyor. Bu adam elemanlarına maaş veremediği için konteyneri vermek istemiş. Vinçle konteyneri Akçaova Mahallesi'ne götürdüğünü, sakladığını duydum. Olay üzerine yetkililere haber verdim, şikayetimi bildirdim. Yetkililer bu konuda çalışma başlattılar. Konteynerimi geri istiyorum. Bunu yapan kişi hakkında şikayetçiyim" diye konuştu.
Şikayet üzerine jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aş evinden 'düğün yemeği' lezzetinde yardım
YEREL HABERLER Aş evinden 'düğün yemeği' lezzetinde yardım
(Görüntülü) Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Azmağın sembolleri aç kaldı
YEREL HABERLER Azmağın sembolleri aç kaldı
MHP İl Başkanı Korkmaz: "Türk Milliyetçileri Türklüğün öz evlatlarıdır"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Korkmaz: "Türk Milliyetçileri ...
Bodrum sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Bodrum sessizliğe büründü
Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri sürüyor - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri ...
Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri ...
Cadde ve sokaklar göle döndü, kimse ne olduğunu anlayamadı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar göle döndü, kimse ne olduğunu ...
(Görüntülü) Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı ...
Marmarisliler, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
YEREL HABERLER Marmarisliler, sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
(Görüntülü) Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uydu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uydu
Denetimler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Denetimler havadan görüntülendi
Bu kez sıcak pidenin yanında maske ve dezenfektan dağıttılar
YEREL HABERLER Bu kez sıcak pidenin yanında maske ve dezenfektan ...
Bekçiler, aç kalan güvercinleri besledi
YEREL HABERLER Bekçiler, aç kalan güvercinleri besledi
Din görevlilerinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Din görevlilerinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
(Görüntülü) Bekçiler aç kalan güvercinleri besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bekçiler aç kalan güvercinleri besledi
Eski su boruları besleme noktası oldu
YEREL HABERLER Eski su boruları besleme noktası oldu
Ortaca'da futbol sahası çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ortaca'da futbol sahası çalışmaları başladı
Ortaca'da alışveriş için güvenli ortam oluşturuldu
YEREL HABERLER Ortaca'da alışveriş için güvenli ortam oluşturuldu
Marmarisli deniz tutkunlarından 'evinizde kalın' çağrısı
YEREL HABERLER Marmarisli deniz tutkunlarından 'evinizde kalın' ...
(Görüntülü) Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde kalın' çağrısı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmarisli deniz tutkunlarından 'Evinizde ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde “İşçilerimiz asla mağduriyet yaşamayacak”
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara ...
Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)
YEREL HABERLER Aydın'da jeotermal su borusu patladı (3)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X