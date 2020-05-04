Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

İHA

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.

Caretta carettalar ilk yumurtalarını bıraktı

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline ilk yumurtalarını bırakmaya başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alınıyor.
İztuzu sahiline gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 5060 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İztuzu sahilinde caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda; "Dalyan İztuzu Plajı'nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domuzların şehre inmemesi için ormanlık alanda besleme çalışması
YEREL HABERLER Domuzların şehre inmemesi için ormanlık alanda ...
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak ...
Ortaca’da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ortaca’da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan ...
Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil’in evinde inceleme
Yaban domuzlarına beslemeli önlem
YEREL HABERLER Yaban domuzlarına beslemeli önlem
Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular Ula’nın Akyaka Mahallesindeki Kadın Azmağının sembolü Kazların beslenmesi için yetkililer seferber oldu.
YEREL HABERLER Azmağın sembolü Kazlar için seferber oldular Ula’nın ...
(Görüntülü) Bodrum Gündoğan'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum Gündoğan'da kaçak yapıların yıkımı ...
Salgın Muğla'da fide satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Salgın Muğla'da fide satışlarını arttırdı
Selimiye’nin Adile Naşit’i 80 yaşındaki Hayriye Ninenin en büyük zevki çocuklara şiir okumak
YEREL HABERLER Selimiye’nin Adile Naşit’i 80 yaşındaki Hayriye ...
Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler
YEREL HABERLER Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler
Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Kıraathanede mahsur kalan kedi ve 2 yavrusu ...
Menteşe'de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı iddiası
YEREL HABERLER Menteşe'de kiralık vinçle konteyner hırsızlığı ...
Aş evinden 'düğün yemeği' lezzetinde yardım
YEREL HABERLER Aş evinden 'düğün yemeği' lezzetinde yardım
(Görüntülü) Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Azmağın sembolleri aç kaldı
YEREL HABERLER Azmağın sembolleri aç kaldı
MHP İl Başkanı Korkmaz: "Türk Milliyetçileri Türklüğün öz evlatlarıdır"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Korkmaz: "Türk Milliyetçileri ...
Bodrum sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Bodrum sessizliğe büründü
Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri sürüyor - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri ...
Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum'da güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri ...
Cadde ve sokaklar göle döndü, kimse ne olduğunu anlayamadı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar göle döndü, kimse ne olduğunu ...
(Görüntülü) Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X