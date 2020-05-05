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Yılmaz Özdil’in Bodrum’da bulunan milyon dolarlık villasında yıkım kararı çıktı

İHA

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıktı. Özdil'in Aktur sitesinde bulunan evi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yıkım kararı çıktı.

Yılmaz Özdil’in Bodrum’da bulunan milyon dolarlık villasında yıkım kararı çıktı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum’un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıktı. Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yıkım kararı çıktı.
Yılmaz Özdil’in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve işyeri ruhsatı verdiği daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil’in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesine tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

"Pay hattı" dedi aftan yararlandı
Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.
Yapılan incelemelerin ardından Özdil’in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin yıkılacağı öğrenildi.
120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave oda 81,00 metrekare bulunduğu öğrenildi.

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