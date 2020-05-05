Toptancı hallerinde Kovid-19 tedbirlerini sürüyor

Her gün çok sayıda esnaf ve vatandaşın ziyaret ettiği Karaçulha, Ortaca, Kandere ve Kumluca toptancı hallerinde Korona virüs salgını nedeniyle hijyen uygulamaları en üst seviyeye çıkarıldı.

Gün içerisinde belirli zaman aralıklarında anons sistemlerinden Kovid19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmeler yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hal girişlerinde ziyaretçilerin ve esnafın ateşini ölçerek maske dağıtımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sabahın erken saatlerinde kurulan üretici meydanında ve tır parkında malın sevkini gerçekleştirecek olan yerli ve yabancı nakliye tır sürücülerine düzenli olarak ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca ekipler, yabancı uyruklu olan sürücü misafirlere İngilizce, Almanca, Rusça, Romence, Azerice, Belarusça ve Ukrayna dilinde olmak üzere çeşitli dillere çevrilmiş “Koronavirüs İle Mücadelede Uyulması Gereken 14 Kural” broşürleri dağıtıyor.

Vatandaşların ve üreticilerin el yıkaması ve dezenfektesi için belirli noktalara lavabo çeşme ve sabun koyan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toptancı halleri günlük olarak dezenfekte ediliyor.

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