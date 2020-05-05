Balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı

<br>Tuba AYHAN/BODRUM,(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, teknesiyle denize açılan bir balıkçının ağına 2 köpekbalığı takıldı.<br>Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle sabah denize açılarak bıraktığı ağını toplamaya gitti. Ağını tekneye çeken balıkçı, 2 köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Balıklardan birinin 1 metre 60 santim, diğerinin ise 1 metre civarında olduğu görüldü. Köpek balıkları nedeniyle ağa başka balıkların takılmadığını gören balıkçı, kıyıya döndü. Vatandaşlar ise, köpek balıklarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-05-05 18:01:31<br>
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