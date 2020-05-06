Emek Mahallesi 25 Yıllık Muhtarını Kaybetti!

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde 25 yıl muhtarlık yapan Kamil Özçelik vefat etti.

"Emek Mahallesi'nin büyük emektarı" olarak anılan ve mahallesi için çalışıp üreten, ilgili kurumlarla kurduğu iyi ilişkiler ile anılan Muhtar Kamil Özçelik geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Özçelik, Zeytuniye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Milas Şehir Mezarlığına defnedildi.

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