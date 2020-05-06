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Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep etti

DHA

Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep etti

<br>Tolga TAHÇITuba AYHAN/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA Valiliği, yazar Yılmaz Özdil´in eşi Hülya Özdil üzerine olan, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan Bodrum´daki villayla ilgili iddiaların araştırılması ve görev yaptığı dönemde inşaat izni verdiği iddia edilen dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye müfettişi gönderilmesini talep etti. Bu arada, villanın, kaçak eklentilerin yapılmadan önceki halini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.<br>Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan Bitez Mahallesi'ndeki villa, yürürlükteki imar planında ticaret alanı sınırları içinde yer alıyordu. Bodrum Belediyesi, Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. Ticari alan vasfında olan yapı Özdil ailesi tarafından villaya çevrilirken, yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. İlavelerin ardından 310 metrekareye genişleyen villa için aile, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan imar barışına başvurdu. Fakat yapılan araştırmalarda, kaçak yapılaşmanın imar barışından sonra da devam ettiği, 2018 yılında 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.<br>15 GÜN İÇİNDE YIKILACAK<br>31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptırdığı belirlenen Özdil'in aldığı Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa için inceleme başlattı.<br>Bodrum Belediyesi'nin 15 iş gününde kaçak bölümleri yıkmadığı takdirde, Bakanlık tarafından yıkım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.<br>Geçen günlerde hem Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hem de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ekibi, villada bir dizi incelemede bulundu. <br>KONU MAHKEMEYE TAŞINIYOR<br>Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'ndan sonra da kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.<br>VALİLİK HAREKETE GEÇTİ<br>Bu arada Muğla Valiliği, İçişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili bir yazı göndererek hem Özdil ailesine ait olan yapı, hem de söz konusu yapıya izin verdiği belirtilen dönemin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkındaki iddiaların araştırılması için mülkiye müfettişi talep etti. Gönderilen yazıda, "Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Bodrum Bitez'deki basındaki haberlere konu olan iddiaların araştırılması ve söz konusu villaya görev yaptığı dönemde inşaat izni verdiği iddia edilen dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerinin ilimize gönderilmesini arz ederiz" denildi.<br>ESKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI<br>Kaçak olarak yapılan eklentileri için yıkım kararı verilen villanın eski fotoğrafları ve proje planları da ortaya çıktı. Proje planlarında yapının kullanım amacı 'ticaret' olarak belirlenirken, toplam brüt alanı ise 142,50 metrekare olarak kayıtlardaki yerini aldı. Kaçak yapılaşma sonucunda 310 metrekareye çıkarılan yapının, eski fotoğrafı da ortaya çıktı. 2017 yılında çekilen fotoğrafta yapının, bugünkü halinden çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.<br>ÖZDİL AİLESİ GELMEDİ<br>Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil üzerine olan villada bugünlerde sessizlik hakim. Kararın ardından, daha önce sık sık geldikleri belirtilen Özdil ailesinden kimsenin villaya gelmediği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tolga TAHÇI Tuba AYHAN <br>2020-05-06 14:10:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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