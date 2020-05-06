Süne sayımı yapıldı, ilaçla mücadeleye gerek yok

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas genelinde buğday tarımı yapılan tarlalarda süne zararlısı sayımlarının yapıldığını belirterek şuan için süne eşiğinin aşılmadığını ve ilaçla mücadeleye henüz gerek olmadığını duyurdu.

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Haluk Aydın ve Milas Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisi Yusuf Ören, Milas’ta buğday ekimi yapılan tarlalarda süne zararlısıyla mücadele kapsamında inceleme yaptı. Çiftçileri süne zararlısı konusunda bilgilendiren ziraat mühendisleri, buğdayların genel durumu ve süne zararlısı popülasyonu konusunda tespit yaptı.



Milas Ziraat Odası olarak ekmeklik kaliteli buğday üretiminin önünde engel teşkil eden süne zararlısıyla mücadeleye büyük önem verdiklerini kaydeden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, buğday tarlalarında yaptıkları incelemenin ardından açıklama yaptı.

Süne zararlısının kontrol altında tutulması için belirli aralıklarla süne sayımı yapıldığını ifade eden Başkan Atıcı, “Milas Ziraat Odamızın ziraat mühendisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri buğday tarlalarında süne zararlısının sayımı için arazideydi. Ben de bu mevsimde buğday tanelerine zarar veren en önemli zararlı olan süne ile mücadele için tarlada inceleme yaptım. Kaliteli ekmeklik buğday elde etmenin en önemli aşaması olan buğday tanelerinin öz suyunu emen bu süne zararlısını kontrol altında tutulması gerekiyor.” diye konuştu.



“Çok şükür ki şuanda süne zararlısının önemli bir hasar oluşturmadığı ve ilaçla mücadeleye gerek olmadığı yönünde rapor verildi.” diyerek çiftçilerin gereksiz ilaç kullanmamalarını isteyen Başkan Atıcı, “Şuan süne zararlısıyla mücadele için ilaç kullanmamıza gerek yok. Gereksiz ilaç hem para kaybına hem de tarlamızdaki yararlı organizmaların ölmesine neden olur. Ancak süne sayımı belirli aralıklarla devam edecek.” dedi.



“Biz bize yeteriz. Bizler ülkemiz için üretiyoruz. Siz evde kalın biz üretmeye devam edeceğiz.” diye konuşan Başkan Atıcı, ilaçlama gerektiği anda çiftçilere bilgi verileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Önümüzdeki günlerde kontroller aralıksız sürdürülecek. Eğer zararlı popülasyonu artarsa çiftçilerimize toplu mesaj sistemi ile uyararak ilaçlı mücadele yapmaları istenecek. Allah nasip ederse yeni mahsul buğdaylarımızın haziran atından itibaren hasadı başlayacak. Buğday taneleri tarladan soflarımıza doğru yol alacak.”

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