Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı.

İHA

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerel tohum, ulusal güç’ sloganı ile 2016 yılında faaliyete geçirdiği ‘Yerel Tohum Merkezi’ Türkiye’nin 81 iline ücretsiz tohum göndermişti. Tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.

Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi konumundaki Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, bu yıl 57 değişik türde 16 bin 800 adet yerel tohumu Şubat ayı sonunda ve Mart ayı başında fideliklere dikti. İki aylık süreçte gelişen tohumlar fide olarak şimdi de toprak ile buluşmaya başladı.
Dikilen 16 bin 800 adet yerel tohum içinde değişik türde domates, patlıcan, biber, fasulye, bamya, börülce, kavun, karpuz, bamya ve salatalık gibi ürünlerden oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tohumlardan üretilen fideleri kendisine ait arazilere dikerken, burada elde edilecek ürünleri de halka ücretsiz olarak dağıtacak. Daha önce halka ücretsiz tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, gereği kadar tohumluğu ayırdıktan sonra bu yıl fidanlardan elde edilecek domates, biber, patlıcan, fasulye, kavun ve karpuz gibi ürünleri halka ücretsiz olarak dağıtımı yapacak.

81 ile 3 milyon lira değerinde tohum gönderildi
Türkiye’nin 81 iline ücretsiz yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece geçen dönem 81 ile 3 milyon 530 bin adet ücretsiz yerel tohum gönderdi. Ücretsiz gönderilen yerel tohumların parasal değeri ise 3 milyon lira. Geçen dönem büyük rağbet gören yerel tohumların önümüzdeki dönemde de taleplerin artarak devam etmesi bekleniyor. Tohum üretiminin her yıl artarak devam edeceği Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde vatandaşların ellerindeki yerel tohumları merkeze teslim etmeleri istendi.
Aromatik ürenler de yetiştiriliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Denizli Karayolu üzerindeki Yerel Tohum Merkezi aynı zamanda tıbbi aromatik ürünler merkezi. Muğla Büyükşehir kendi arazilerinde tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyor. Sadece yetiştirmek değil, bunun zincirini de oluşturuyor. Bakımından hasadına, hasattan sonra Merkezdeki tesiste yağı çıkarılıyor. Şişelenen ürünler MELSA kanalıyla veya talep eden firmalar ile temas kurarak pazarlamasını yapılıyor.

“Ulusal güç olacaksak, kendi yiyeceğimizi üretmemiz lazım”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Yerel tohum ulusal güç sloganı ile çıktık yola. 2016 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tohum merkezimizi, tohum bankamızı kurduk. Çok büyük bir ilgi ile bize tohum gönderdiler. Bu tohumları üreterek 81 ile Muğla dahil olmak üzere tohumlarımızı talep eden üreticilerimize gönderiyoruz. Ayrıca Muğla merkezde kendimiz ve gönüllü çiftçiler tohumları üreterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, geri kalan tohumları onlardan alıyoruz ve onu Türkiye’deki tüm illere gönderiyoruz. Çok sevindirici olan konu daha önceden küçük küçük tohum takas şenlikleri ile başlayan konular artık şu anda çok daha büyük bir bilincin oluşmasına ve yerel tohumun ne kadar stratejik konu olduğu, ülkenin geleceği açısından çok ama çok önemli olduğu, hibrit tohumların kesinlikle kullanılmaması gerektiği, eğer araştırma yapılacak ise kendi tohumlarımız üzerinde araştırma yapılması gerçeği ortaya çıktı. Biz şu anda ücretsiz fakat parasal değeri 3 milyon TL’ye yakın tohum talep eden vatandaşlarımıza dağıttık. Bu çok önemli. 2020’nin dağıtacağımız tohumları şu an bitti. Yeni bildirimler de çok iyi. Yerele ve yerel ırklarımıza Anadolu’nun bağrından çıkmış ve yüzyıllardır buraya adapte olan ırklarımıza dönmemiz lazım. Ulusal bir güç olmamız gerekiyorsa, kendi yiyeceğimizi üretecek bir kapasiteye kavuşmamız lazım. Çok kısa sürede çok daha yaygın hale gelecek ve bizim bankada muhafaza ettiğimiz tohumlarımız geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süne sayımı yapıldı, ilaçla mücadeleye gerek yok
YEREL HABERLER Süne sayımı yapıldı, ilaçla mücadeleye gerek yok
Otomobiller kafa kafa çarpıştı; 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafa çarpıştı; 2 ölü
Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar
YEREL HABERLER Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar
Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı
Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde yüzde 25 arttı
YEREL HABERLER Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde yüzde 25 arttı
Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep etti
YEREL HABERLER Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep ...
Marmaris'te pitbull dehşeti
YEREL HABERLER Marmaris'te pitbull dehşeti
Barış Saylak, Ören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Barış Saylak, Ören Mahallesi'nde incelemelerde ...
Esnaf için buluştular
YEREL HABERLER Esnaf için buluştular
Emek Mahallesi 25 Yıllık Muhtarını Kaybetti!
YEREL HABERLER Emek Mahallesi 25 Yıllık Muhtarını Kaybetti!
Milas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Milas'ta uyuşturucu operasyonu
Vervet maymunları rehabilitasyon merkezine teslim edildi
YEREL HABERLER Vervet maymunları rehabilitasyon merkezine teslim ...
Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini ...
Muğla’nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor
YEREL HABERLER Muğla’nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor
Hıdrellez kutlamalarının davetsiz misafiri olan domuz korkuttu Marmaris’te Hıdrellez evlerin bahçesinde kutlanırken sürpriz misafir korkuttu
YEREL HABERLER Hıdrellez kutlamalarının davetsiz misafiri olan domuz ...
Marmaris AK Parti İlçe Başkanından Trafik Haftası kutlaması
YEREL HABERLER Marmaris AK Parti İlçe Başkanından Trafik Haftası ...
Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi
YEREL HABERLER Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi
Polis ekiplerinden 5 yaşındaki minik Aysima'ya sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden 5 yaşındaki minik Aysima'ya ...
Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü
YEREL HABERLER Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü
Balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı
Bodrum’da ağlara köpek balıkları takıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da ağlara köpek balıkları takıldı
Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı
YEREL HABERLER Bodrum normalleşme adımlarını atmaya başladı
Yasak kalktı, Marmaris giriş noktası hareketlenmeye başladı
YEREL HABERLER Yasak kalktı, Marmaris giriş noktası hareketlenmeye ...
Toptancı hallerinde Kovid-19 tedbirlerini sürüyor
YEREL HABERLER Toptancı hallerinde Kovid-19 tedbirlerini sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X