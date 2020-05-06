Polisten Down sendromlu milli sporcuya trafik eğitim seti ve kupa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Down sendromlu milli sporcu Beyza Keskin'i evinde ziyaret eden polis ekipleri, Keskin'e trafik eğitim seti ve kupa hediye etti.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla, farklı etkinlikler gerçekleştiren polis ekipleri, polislere olan hayranlığıyla tanınan Keskin'i ziyaret etmeye karar verdi.

Ekipler, Menteşeoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve cirit dalında milli sporcu unvanına sahip Keskin'e oyuncak trafik eğitim seti ile kupa hediye etti. Beyza da polislere çiçek verdi.

Beyza'nın babası Duran Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının polisleri çok sevdiğini anlattı.

İlçedeki polislerin de Beyza'nın kendilerine olan sevgisini bildiğini dile getiren Keskin, "Bugün de bizi evimizde ziyaret ettiler. Polis arkadaşlarımız okula gittiği dönemde ve evimize sık sık gelip Beyza'nın gönlünü alırlar. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

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