Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim oldu

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini yürüten ve yaklaşık bir yıl önce görevinden istifa eden Prof. Dr. Ümit Başar Semiz’in y

erine Op. Dr. Salih Akkuş vekâleten atanmıştı. Akkuş’un yine yaklaşık bir yıldır yürüttüğü başhekimlik görevini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Turhan Togan devraldı. Op. Dr. Salih Akkuş ise tekrar başhekim yardımcılığı görevine getirildi.

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