Menteşe'de yürüyüş yolu şerit çekilerek kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Menteşe'de yürüyüş yolu şerit çekilerek kapatıldı

İHA

Menteşe'de yürüyüş yolu şerit çekilerek kapatıldı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolu, son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası emniyet şeritleri çekilerek kapatıldı.
Menteşe'de önceki gün Covid19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yürüyüş yolunda yoğunluk yaşanmıştı. Gün içinde de vatandaşların yolu yoğun olarak kullandıklarının öğrenilmesinin ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın da katıldığı çalışmalarda yürüyüş yolu emniyet şeritleri ile kapatıldı, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıtıldı. Yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim oldu
YEREL HABERLER Enfeksiyon hastalıkları uzmanı başhekim oldu
Polisten Down sendromlu milli sporcuya trafik eğitim seti ve kupa
YEREL HABERLER Polisten Down sendromlu milli sporcuya trafik eğitim ...
Datça'da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' broşürleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Datça'da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' ...
Milas'ta Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Milas'ta Trafik Haftası etkinlikleri
Datça’da yaya ve sürücüler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Datça’da yaya ve sürücüler trafik kuralları konusunda ...
Mavi tur ve günübirlik tur tekneleri salgın sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mavi tur ve günübirlik tur tekneleri salgın sonrasına ...
Uygulama noktasında kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Uygulama noktasında kuyruklar oluştu
Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı.
YEREL HABERLER Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye’nin 81 ...
Süne sayımı yapıldı, ilaçla mücadeleye gerek yok
YEREL HABERLER Süne sayımı yapıldı, ilaçla mücadeleye gerek yok
Otomobiller kafa kafa çarpıştı; 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafa çarpıştı; 2 ölü
Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar
YEREL HABERLER Hıdırellezi evlerinin bahçelerinde kutladılar
Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı
Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde yüzde 25 arttı
YEREL HABERLER Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde yüzde 25 arttı
Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep etti
YEREL HABERLER Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep ...
Marmaris'te pitbull dehşeti
YEREL HABERLER Marmaris'te pitbull dehşeti
Barış Saylak, Ören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Barış Saylak, Ören Mahallesi'nde incelemelerde ...
Esnaf için buluştular
YEREL HABERLER Esnaf için buluştular
Emek Mahallesi 25 Yıllık Muhtarını Kaybetti!
YEREL HABERLER Emek Mahallesi 25 Yıllık Muhtarını Kaybetti!
Milas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Milas'ta uyuşturucu operasyonu
Vervet maymunları rehabilitasyon merkezine teslim edildi
YEREL HABERLER Vervet maymunları rehabilitasyon merkezine teslim ...
Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini ...
Muğla’nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor
YEREL HABERLER Muğla’nın hane halkı çekirdek aileden oluşuyor
Hıdrellez kutlamalarının davetsiz misafiri olan domuz korkuttu Marmaris’te Hıdrellez evlerin bahçesinde kutlanırken sürpriz misafir korkuttu
YEREL HABERLER Hıdrellez kutlamalarının davetsiz misafiri olan domuz ...
Marmaris AK Parti İlçe Başkanından Trafik Haftası kutlaması
YEREL HABERLER Marmaris AK Parti İlçe Başkanından Trafik Haftası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X