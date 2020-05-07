Muğla'daki karantina süreleri dolan 355 kişi, evlerine gönderildi

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHAMUĞLA'da, Almanya'dan getirildikten sonra yurda yerleştirilen 355 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.<br>Dalaman Havalimanı'na, 22 Nisan günü, uçakla Almanya'dan getirilen 355 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüsler ile Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye götürüldü.<br>Vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı yurtta, 14 günlük karantina süreleri dolan 355 kişi, bugün evlerine gönderildi.<br>Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Yurtlarımız birliğin, beraberliğin ve dayanışma ruhunun buluştuğu yer oldu. Salgının bir an önce sona ermesini temenni ediyorum" dedi.<br>Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan Elif Yıldırım ise, "Çok memnun kaldık. Hiçbir şikayet yaşamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. <br>Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara defne ve ıhlamur fidanı dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-05-07 12:02:58<br>

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