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Kümese dadanan kurt güvenlik kamerasına yansıdı

DHA

Kümese dadanan kurt güvenlik kamerasına yansıdı

<br>Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'da, bir kümesteki tavukları yiyen kurt, yakındaki tekne çekek yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, kurdun Ölemez Tepesi'den inip, yüzerek karşıya geçtikten sonra kümesteki tavuklarla karnını doyurduğu görüldü.<br>Dalyan Mahallesi Gürpınar mevkisindeki tekne çekek yerinin yakınındaki bir kümesin sahibi, tavuklarının bir süredir eksildiğini fark etti. Çekek yerinin bekçi köpeklerinden şüphelenen bu kişi, bekçiye durumu anlattı. Çekek yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen bekçi, bir kurdun kümesin bulunduğu tarafa geçtiğini belirledi. Görüntülerden çekek yerindeki köpeklerin kurdun peşine düşüp, kovaladıkları tespit edildi. Başka geçiş yolu olmadığı için kurdun Dalyan Kanalı'nın karşısındaki kırsal Çandır Mahallesi'ndeki Ölemez Tepesi'nden inip, yüzerek kümesin bulunduğu tarafa geçtiği, bunu da gece boyunca birkaç kez tekrarladığı anlaşıldı.<br>Tekne çekek yerinin gece bekçisi Yusuf Baskan, "Gece nöbetini devralmaya geldiğimde, arkadaşım karşı komşumuzun tavuklarını bizim köpeğin yediğini sandıkları için dikkatli olmam konusunda beni uyarınca şaşırdım. Çünkü bizim köpekler bir yıldan beri buralar. Öyle bir şey olsa daha önce de şikayet olurdu. Gece, biz farkında olmadan köpekler oraya gidiyor olabilir mi diye görüntüleri incelediğimde gerçek ortaya çıktı. Köpekler tanımadığı kokusundan olsa gerek kurdu fark edip, o tarafa doğru atak yapınca, ben de peşlerinden gittim. Kurdu kovaladık. 50 metre kadar ilerde durdu. Tekrar kovaladı. Gün ağarınca da gözden kayboldu" dedi.<br>35 senedir buradayım ilk defa böyle bir şeye tanık oldum" diyen Baskan, şöyle devam etti:<br>"Geçtiğimiz gün karşı köyde birkaç koyun parçalanmış olduğunu duyduk, ama hayvanın bu olduğunu beklemiyorduk. Sanırım bu koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlerine kapanınca bunu fırsat bilen aç kalan kurt, Dalyan Kanalı'nı yüzerek buraya geçmiş. Çok güzel bir hayvan İnşallah öldürmezler. Tekrar gelirse kovalamaktan başka çaremiz yok."<br>'ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM'<br>Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürü Yunus Aydın, kurdun görüntülerini memeli hayvan uzmanları ile incelediklerini belirtip, "Uzmanımız da inceledikten sonra hayvanın Canis Lupus yani kurt olduğunu tespit etti. Yerleşim yerlerinde görülmesi ender bir durum. Ülkemizde Doğu'dan Batı'daki İzmir'e kadar olan alanda tek kurt türü var. Ege ve Akdeniz bireyleri biraz daha sarımsı ve kızılımsı renkte olsa da bireysel ve bölgesel post renklenmelerinde farklılıklar olabiliyor. Popülasyonun devam etmesi bizim için sevindirici bir durum. Büyük bir ihtimalle ülkemizdeki virüs salgını nedeniyle ülkemizde sokağa çıkma yasağı kapsamında insan hareketlerinin azalmasından dolayı bireyler daha rahat gezinme fırsatı doğduğu için yerleşim yerlerine gelmiş. Bu türlerin korunması yaban hayatın devamlılığı açısından önemli. Vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER <br>2020-05-07 13:03:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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