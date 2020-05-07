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Pitbullun saldırısına uğrayan Rotweiller cinsi köpek, sağlığına kavuştu

DHA

Pitbullun saldırısına uğrayan Rotweiller cinsi köpek, sağlığına kavuştu

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahibine ait dükkanın önünde zincirliyken, Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 'Ateş' isimli Rotweiller cinsi köpek, tedaviyle sağlığına kavuştu. Ateş, yeniden sahibinin dükkanını korumaya başladı. <br>Marmaris-Muğla karayolunun 11'inci kilometresindeki Taşhan Sanayi Sitesi'nde, 20 Mart akşamı, Muhammet A.'nın dükkanı önüne bağladığı 2 yaşındaki 'Ateş' isimli 'Rotweiller' cinsi köpek, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı, arkadaşına ait 'Pitbull' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ateş de saldırıya karşılık verdi. Kubilay Ö. köpekleri tekme atarak engellemeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Yorulan köpekler kendiliğinden ayrıldı. Kubilay Ö., yaralanan Pitbull'u kucağına alıp, bölgeden uzaklaştı. Sabah dükkanına gelen Muhammet A. ise köpeğini yaralı halde bulup, veterinere götürdü. Tedavi edilen Ateş, sahibine teslim edildi.<br>İş yerindeki güvenlik kamerasını izleyerek yaşananlardan haberdar olan Muhammet A., jandarmaya şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı yetiştirilmesi yasaklı cinsler arasında bulunan 'Pitbull'u Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.<br>Soruşturma sürerken, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan olayla ilgili kendilerine müracaatta bulunan olmadığını, bu nedenle yapılan bir ceza işlemi bulunmadığını bildirdi.<br>'PİTBULL'UN İLK SALDIRISI DEĞİL'<br>Saldırıya uğrayan köpeğin sahibinin yan komşusu demir doğrama ustası Abdullah Yeşil, DHA'ya yaşanılanları anlattı. Yeşil, "Bu yasaklı ırk köpek cinsi, bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyorum, ama serbest bırakılıyor. Aynı Pitbull burada iki defa köpeğe saldırdı. Allah göstermesin bizlere de saldırabilirdi. Çünkü bu cinsler çok tehlikeli. Yan komşum olan dükkan sahipleri, sabah geldiklerinde hayvanlarının saldırıya uğradığını fark etti. Kamera kayıtları incelendikten sonra jandarmaya şikayette bulundular. Saldırıya uğrayan 2 yaşındaki erkek Rotweiller cinsi köpek çok sakin ve burada sahibinin dükkanını koruyor. İki yıldır burada, saldırgan tavrını görmedim. Uysal ve sakindir. Her köpek gibi yabancı biri yaklaştığında havlar" dedi.<br>'YASAKLI IRKLAR ÜRETİLMEMELİ, YETİŞTİRİLMEMELİDİR'<br>Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız da "Pitbull gibi beslenmesi ve yetiştirilmesi yasak olan hayvanları ilçemizin her bir köşesinde görmek mümkün. Pitbull'un tasması ve ağızlığı olmadan dolaştırılması ayrı bir tehlikeli. Bu tehlikeyi güvenlik kameralarını izleyince şahit olduk" diye konuştu.<br>SAHİBİNİN DÜKKANINI BEKLİYOR<br>Pitbull saldırısında kulağından ve sırtından yaralanan 'Ateş' tedavisinin ardından yeniden sahibinin dükkanını korumaya başladı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-07 16:04:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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