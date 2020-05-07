Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)

Hem tarihi hem doğal güzellikler barındırıyor

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTI<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs´ta mühürlendiği ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği tebligatta, kaçak bölümlerin Özdil tarafından 13 Mayıs'a kadar yıkılması gerektiği, aksi takdirde belediye ekipleri tarafından söz konusu yıkım işleminin gerçekleştirileceği bildirilmişti.Davut CAN / Bodrum, MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Davut CAN <br>2020-05-07 17:54:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.