Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)

<br>VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTI<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs´ta mühürlendiği ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği tebligatta, kaçak bölümlerin Özdil tarafından 13 Mayıs'a kadar yıkılması gerektiği, aksi takdirde belediye ekipleri tarafından söz konusu yıkım işleminin gerçekleştirileceği bildirilmişti.Davut CAN / Bodrum, MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Davut CAN <br>2020-05-07 17:54:31<br>
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