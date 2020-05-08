Bodrum'da aç kalan domuz, yavrularıyla ilçe merkezine indi

<br>Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu, yavruları ile ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.<br>Bodrum'da aç ve susuz kalan yaban domuzları sürü halinde ilçe merkezine inmeye başladı. Yeniköy Mahallesi'nde, dün gece görüntülenen yaban domuzu, bir süre çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bu sırada mahalle sakinleri domuza bayat ekmek attı. Ekmekleri yiyen domuz daha sonra bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra mahalleye tekrar gelen domuzun yanında yavrularını da getirdiği görüldü. Vatandaşlar yavru domuzlara da yiyecek verdi.<br>Domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metehan Dakın, son zamanlarda bölgede sıklıkla domuz gördüğünü ve sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN<br>2020-05-08 13:26:15<br>

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