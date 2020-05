Başkan Gürün: “Anne sonsuz sevgiyle fedakarlığın vücut bulmuş halidir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her şeyimizi borçlu olduğumuz, fedakarlığın ve sonsuz sevginin anlamı tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Bir annenin yetiştirdiği evladıyla tüm dünyayı değiştirebildiğini, değiştirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, annelerin fedakarlıkları, öz verileri yanında evlatları için bir öğretmen, bir sırdaş olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir insan dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren sevgisiyle her zaman onu saracak ve bir ömür sonsuz sevgiyle onu kucaklayacak, koruyacak annesine emanettir. Haklarını hiçbir zaman ödeyeceğimiz annelerimiz karşılıksız sevgi, büyük fedakarlıkları ve ilk öğretmenimiz olarak sadece biz evlatlarını değil tüm toplumu yetiştirir. Bir anne bu yüzden tüm dünyayı değiştirebilir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda cepheye sırtında çocuğu ile mermi taşıyan analarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştiren Zübeyde annemiz sayesinde böyle güzel bir ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz.” dedi.

Toplumsal yapının temeli ailenin dayanak noktası, karşılıksız sevginin, güvenin, özverinin, fedakarlığın vücut bulduğu kadınların yani annelerin sadece yılın bir günü hatırlanmaması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bir demet çiçek, ya da hatırlanmanın onları mutlu edeceğini bilerek her zaman sevgi ve saygı ile yanlarında olduğumuzu annelerimize hissettirmemiz gerektiğini söyledi.

Başkan Gürün; “Sadece aile hayatında değil, sosyal hayatta, siyasette, sağlıkta, ekonomide kadınlarımız söz sahibi olmalı, eğitimleri ve idealleri ile çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzünü her kulvarda temsil etmeli ve yetiştirdikleri evlatları ile geleceğimizi şekillendirmelidir. Dünyanın en özverili insanları, omuzlarında sadece hayatın yükünü değil, evlatlarının sorumluluğunu da taşıyan annelerimiz bizler için her gün özel olmalı, onları yılın her anı mutlu etmeliyiz. Bizlerden sevgi dışında hiç bir şey beklemeyen, bir demet çiçeğin, nasılsın anne demenin, hatırlanmanın onları mutlu edeceğini bilerek bu özel günde tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi de saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

