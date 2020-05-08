Menteşe’de berber ve kuaför dükkanları dezenfekte edildi

Menteşe Belediyesi normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak berber ve kuaför dükkânlarının dezenfeksiyon işlemlerine başladı.

Ekipler kırsal mahallerde de dahil olmak üzere 76 kuaförün ve 116 berberin dükkanlarını dezenfekte etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş berber ve dükkânların dezenfeksiyon işlemleri hakkında yaptığı açıklamada, “11 Mayıs Pazartesi günü dükkânlarını açabilecek olan berber ve kuaförlerimiz yaklaşık 2 aydır zor günler geçirdiler. Pazartesi günü dükkanlarını açacak olan berber ve kuaför esnafımızın dükkanlarını açmadan önce dezenfekte ettik. Onlar da alınan sağlık önlemleri ve yayınlanan genelge doğrultusunda dükkanlarını açacaklar. Menteşe Belediyesi olarak bu süreçte esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz. Periyodik olarak berber ve kuaförlerimizin dükkanlarını dezenfekte edeceğiz” dedi.

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