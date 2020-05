Menteşe’de dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor

Menteşe Belediyesi Korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik her gün onlarca cadde, sokak, meydan, kamu kurumları, eczane, araç, ibadethane, park gibi açık ve kapalı alanları dezenfekte ediyor.

Korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik alınan ilk karardan bu yana salgınla etkin mücadele etmek için dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sağlık önlemleri kapsamında alınan ilk karardan itibaren dezenfeksiyon çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz her gün Menteşe’deki cadde, sokak, meydan, park, ibadethane, kamu kurum ve kuruluşları, araçlar, eczaneler, sağlık kuruluşları, bankamatikler, berber ve kuaförler gibi ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte diyorlar. Ekiplerimiz bugüne kadar; kamu kurum ve kuruluşlarını Bin 705 defa, ibadethanelerimizi 370 defa, park meydan ve kamuya açık alanları 2 bin 440 defa, kamuya ait taşıtları Bin 748 defa dezenfeksiyon uygulamasında bulundular. Kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki ibadethanelerimizi, park ve meydanlarımızı da dezenfeksiyon ediyoruz. Cadde, meydan ve sokaklarımızı sabunlu suyla yıkıyoruz.” dedi.

Dezenfeksiyon çalışmalarının her gün devam ettiğini belirten Başkan Gümüş, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli bir konu. Vatandaşlarımızın salgından etkilenmeden atlatabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için birçok önlem aldık. Birlikte olursak bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu zorluğu da hep birlikte yeneceğiz. Erken aldığımız tedbirler sayesinde bu zor günleri geride bırakacağız. Çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında kentte 6.263 dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

